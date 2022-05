Cade Cunningham prévient : il sait comment se faire respecter en NBA

Cade Cunningham en a déjà marre de perdre et a prévenu que les Pistons, lui le premier, ne seraient plus les mêmes la saison prochaine.

Cade Cunningham a vécu une première saison en NBA intéressante, mais peut-être pas aussi bonne et concluante qu'il l'aurait espéré. Le joueur des Pistons n'a pas été élu Rookie of the Year et son équipe n'a décroché "que" le 5e pick lors de la Draft 2022 après avoir pourtant fini 14e à l'Est, avec le troisième plus mauvais bilan de toute la ligue.

Au milieu de tout ça, Cunningham a quand même montré un énorme potentiel et l'envie d'être celui qui ramènera Detroit au sommet.

Cade Cunningham est en couverture de SLAM ce mois-ci et a continué d'affiché une mentalité déterminée pour sortir Motown de la médiocrité.

"Ce que j'ai appris cette saison, que ce soit dans la ligue ou dans les médias, c'est que personne n'en aura quelque chose à faire de toi tant que tu ne gagnes pas. Je pourrais m'agacer et me dire que les gens n'nt pas respecté ou apprécié ce que j'ai fait cette saison, mais le fait est que je n'ai pas gagné beaucoup de matchs. Je suis conscient de ça et je suis concentré là-dessus. Je dois gagner des matches si je veux que les gens respectent mon nom. Si ce n'est pas le cas, je ne peux pas leur en vouloir de ne pas regarder les matches ou la manière dont je joue. C'est mon défi pour la suite. On en a parlé avec certains coéquipiers et on va tous relever ça ensemble. Je pense que c'est la prochaine étape".

On espère que Killian Hayes fait partie des joueurs avec lesquels Cade Cunningham a envie de partager cette montée en puissance et la devise Detroit vs everybody.

"Je veux que la ville sache que je soutiens cette idée. On veut ramener Detroit tout en haut".

Pour sa première saison en NBA, le n°1 de la Draft 2021 a compilé 17.4 points, 5.6 passes et 5.5 rebonds de moyenne.

[ITW] Robert Horry nous parle de tirs clutch, des Lakers et des playoffs