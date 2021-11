Cade Cunningham décroche un record capillotracté mais révélateur

Cade Cunningham a connu des débuts un peu hésitants avec les Detroit Pistons, mais les choses semblent s'arranger de jour en jour. Les Pistons ne sont pas très emballants collectivement, mais le n°1 de la Draft 2021 commence à montrer un visage de plus en plus intéressant. Lundi, lors de la défaite à domicile contre les Sacramento Kings, Cunningham a même signé le meilleur match de sa jeune carrière en NBA. Mieux, il a signé un record de précocité, bien que celui-ci soit un peu tiré par les cheveux. En 2021, on fait un peu dire ce que l'on veut aux statistiques, mais cette ligne-là montre en tout cas de quoi est capable le garçon.

Avec 25 points, 8 passes, 8 rebonds (mais aussi deux interceptions), Cade Cunningham est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à compiler au moins 25 points, 8 rebonds, 7 passes et 5 paniers à 3 point en NBA. A 20 ans et 51 jours, l'ancien d'Oklahoma State devance LeBron James (20 ans et 100 jours) et Trae Young (20 ans et 163 jours). Pour ne rien gâcher, Cunningham a shooté à 50% (10/20) et donné l'impression qu'il souhaitait prendre de plus en plus de responsabilités dans cette équipe.

Au milieu d'une défaite sans appel, l'intéressé a poursuivi sa progression et montré de vrais signes de solidité, offensive notamment, pour rassurer les Pistons sur la pertinence de leur choix. A l'heure qu'il est, Cade Cunningham tourne à 13.4 points, 5.5 rebonds et 3.6 passes à 34.8%. Nul doute que ces chiffres seront à la hausse sous peu. Il faudra au moins cela pour lui permettre de combler le retard pris sur Evan Mobley ou Scottie Barnes, entre autres, dans la course au titre de Rookie of the Year.

Cade Cunningham se moque du trash talk de Jalen Green !