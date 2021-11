Cade Cunningham se moque du trash talk de Jalen Green !

Piqué par Jalen Green lors du match entre les Houston Rockets et les Detroit Pistons, Cade Cunningham n'a pas eu l'air impressionné.

Il s'agissait de l'un des duels de la nuit. Cade Cunningham vs Jalen Green, le #1 pick contre le #2 de la Draft NBA 2021. Et les deux hommes ont répondu présents malgré la victoire des Detroit Pistons face aux Houston Rockets (112-104).

20 points, 4 rebonds et 3 passes décisives pour Cunningham. 23 points, 5 rebonds et 2 passes décisives pour Green. Et visiblement, ce rendez-vous était important pour les deux jeunes talents. Après un gros dunk, le prodige des Rockets a ainsi chambré son homologue des Pistons.

Mais l'ancien d'Oklahoma State n'a pas semblé impressionné...

"Le trash talk ? Tout va dépendre de ce que mes adversaires vont me dire. Je vais parler aussi. Green ? Rien de ce que j'ai entendu ce soir n'avait un réel poids. Je crois que c'était juste pour les caméras", s'est moqué Cade Cunningham.

De bonnes bases pour lancer une vraie rivalité entre les deux hommes. Sanctionné d'une technique sur cette action, Green n'a pas voulu insister sur ce moment.

"Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit. C'était juste l'intensité du jeu. Je m'enflammais", a ainsi répondu Jalen Green.

Une certaine tension qui devrait donner donc du piment aux futurs duels entre Cade Cunningham et Jalen Green.

Jalen Green trash talked Cade Cunningham after this dunk 👀👀 pic.twitter.com/m8SyooaAJE — House of Highlights (@HoHighlights) November 11, 2021

