Caleb Martin, le vrai MVP de la finale de l’Est

Jimmy Butler est reparti du TD Garden cette nuit avec le trophée de MVP de la finale de la Conférence Est. Pour le moment, cette récompense additionnelle ne déchaine pas les passions, mais ça ne doit pas empêcher d'en analyser les résultats avec un peu de sérieux. Butler est LE patron de cette équipe, ça ne souffre d'aucune contestation. Mais a-t-il vraiment été le joueur le plus important du Heat sur cette série achevée au bout du suspense ? Son dauphin dans les votes, qui n'est autre que son camarade Caleb Martin, a le droit de se sentir un peu lésé.

Sur le volume de stats (voir plus bas), il n'y a pas scandale. Butler a été le meilleur scoreur de cette série pour le Heat, tout en apportant un nombre élevé de rebonds, de passes et d'interceptions. Seulement, on a un peu l'impression que Miami ne s'en serait pas sorti si Martin n'avait pas élevé drastiquement son niveau de jeu et fait preuve d'une adresse effarante, sans oublier de défendre le plomb de l'autre côté.

Voici leurs moyennes sur les 7 matches disputés contre Boston.

Jimmy Butler : 24.2 points, 7.7 rebonds, 6.2 passes, 2.5 interceptions en 39 minutes par match à 41.7% (31.3% à 3 points).

Caleb Martin : 18.2 points, 5.8 rebonds, 1.5 passe, 0.8 interception, en 34 minutes par match, à 58.3% (46.2% à 3 points).

Butler est le meilleur joueur du Heat, mais le plus "valuable", sur cette série uniquement, a peut-être bien été son camarade, véritable révélation durant ces playoffs. Dans le game 7 à Boston, Caleb Martin a en plus fini sur une superbe note. En plus de battre son record de points en carrière en playoffs (26 pts) avec une adresse à nouveau diabolique (11/16), le non-drafté a contribué à éteindre les velléités offensives des Celtics, limités à 84 points. Son travail pour notamment empêcher Jaylen Brown de prendre le relais de Jayson Tatum a été impressionnant.

Erik Spoelstra n'a pas manqué l'occasion de féliciter son joueur et d'expliquer l'importance qu'il a prise dans ce groupe.

"Il est incroyable. C'est un compétiteur dans l'âme. Plus l'enjeu est important, plus on avance, plus les compétiteurs se révèlent. Les matchs 7 ou les finales de conférence ne sont pas faits pour tout le monde. Sinon plus de joueurs y arriveraient. Caleb a accepté différents rôles et on a eu besoin qu'il le fasse avec l'absence de Tyler. Le vestiaire le respecte vraiment énormément parce qu'il joue dur sur toutes les possession. Je l'adore pour ça".

Jimmy Butler a lui aussi fait l'éloge de son coéquipier.

"Je ne suis pas surpris du tout. Pour un oeil non-averti, il n'est qu'un joueur qui n'a pas été drafté, a joué en G-League et à Charlotte, puis a eu un two-way contract ici. Pour vous autres, voilà ce qu'il est. Pour nous, c'est un joueur incroyable qui défend, créé, met des tirs. On a tous vu Caleb travailler les tirs qu'il a mis ce soir tout au long de la saison. Je suis très fier de lui et heureux pour lui. Il sera encore plus fort au tour suivant et ce ne sera encore pas une surprise".

Les Denver Nuggets sont prévenus. Ils ne peuvent pas se permettre de sous-estimer Caleb Martin, sous peine d'être sanctionnés comme les Celtics et d'autres équipes avant eux. Et à en croire Jimmy Butler, on n'a pas encore tout vu...

