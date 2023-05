Podcast #93 : Les grandes révélations des playoffs 2023

Dans l'épisode de cette semaine, on se penche sur ces joueurs qui sont sortis de l'ombre ou ont changé de statut pendant les playoffs 2023.

Les playoffs touchent doucement à leur fin et s'ils ont été marqués par les performances exceptionnelles de stars comme Nikola Jokic, Jimmy Butler ou Jayson Tatum, des joueurs sont sortis de l'ombre et de l'anonymat en ayant un rôle crucial pour leur équipe. Dans l'épisode de cette semaine, Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou se penchent sur ces révélations.

