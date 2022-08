Cam Reddish, un intérêt persistant des Lakers ?

Depuis plusieurs mois, les Los Angeles Lakers suivent avec une grande attention la situation du joueur des New York Knicks Cam Reddish.

Avec l'incertitude autour de l'avenir de Russell Westbrook, les Los Angeles Lakers se trouvent au centre de nombreuses rumeurs. Encore vendredi, un deal XXL entre les New York Knicks, le Utah Jazz et les Angelenos a fait parler. Et Cam Reddish pourrait bien être concerné par les discussions.

Pourquoi ? Car les Californiens adorent son profil ! D'après les informations du média HoopsHype, les dirigeants des Lakers s'intéressent au jeune talent depuis plusieurs mois. En réalité, le natif de Norristown a déjà été proche de rejoindre cette équipe.

En effet, les Lakers ont eu des discussions pour le récupérer via un échange entre les Knicks et les Toronto Raptors. Mais le deal a finalement capoté. Et donc cette fois-ci, dans l'hypothèse d'un trade de Westbrook, Los Angeles aimerait obtenir Reddish.

Et sur le papier, un accord semble possible. Débarqué l'an dernier en provenance des Atlanta Hawks, le joueur de 22 ans n'a pas trouvé sa place à New York. Pire encore, il ne semble absolument pas entrer dans les plans de son entraîneur Tom Thibodeau.

Autant dire que pour parvenir à un accord concernant Donovan Mitchell, les Knicks n'hésiteront pas à sacrifier Cam Reddish. Une aubaine pour les Lakers ?

Comment le transfert de Cam Reddish crée des tensions aux Knicks