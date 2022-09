Il n'y a pas si longtemps, Cam Reddish était membre de l'excitant trio de Duke avec Zion Williamson et RJ Barrett. Drafté en 10e position par les Atlanta Hawks en 2019, le jeune ailier n'a jamais réussi à se faire une vraie place en NBA, que ce soit par manque de confiance de la part de ses coaches ou à cause de petits pépins physiques. Aujourd'hui, on se disait que Reddish pourrait avoir du temps de jeu à New York la saison prochaine, dans une équipe toujours en reconstruction et qui pourrait s'appuyer sur de jeunes talents. A priori, il n'en sera rien.

D'après Marc Berman du New York Post, l'intéressé sait déjà qu'il n'aura pas un temps de jeu important avec Tom Thibodeau à la reprise et souhaite un rôle plus large dans une autre équipe. Cam Reddish et son camp vont tout simplement demander un trade à Leon Rose, le boss des Knicks, et celui-ci pourrait intervenir sous peu.

Malheureusement, les équipes vont-elles seulement se bousculer pour relancer Cam Reddish ? Ce dernier n'a joué que 133 matches en trois saisons et, malgré de vraies aptitudes au scoring et un potentiel indéniable, n'a pas su convaincre les coaches d'Atlanta et de New York de réellement miser sur lui.

Pour satisfaire ses exigences, il lui faudrait donc trouver une franchise qui ne soit pas pressée et qui ait la volonté de donner des minutes à des joueurs assez jeunes. Ce ne sera a priori pas le cas à New York, où on espère retrouver l'état de grâce de 2021 avec ce retour au 1er tour des playoffs. Le nom de Cam Reddish avait été évoqué dans les rumeurs de trade autour de Donovan Mitchell, mais sans suite pour le moment.

Cam Reddish, un intérêt persistant des Lakers ?