Cam Thomas, le rookie qui a plombé les Knicks au Garden

On dit souvent qu’il ne faut absolument tirer aucune conclusion après la Summer League. Logique, vu le niveau de la compétition. Mais pourtant, dès ses premiers matches estivaux, Cam Thomas donnait vraiment l’impression de maîtriser son sujet. Ça se sentait que les Brooklyn Nets avaient mis la main sur un jeune ailier capable de scorer.

Bon, bien évidemment, ça ne s’est pas retranscrit tout de suite en NBA. Parce qu’il reste un joueur de 20 ans qui découvre le monde professionnel au sein d’une armada taillée pour le titre avec, à l’époque, trois superstars dont le meilleur joueur du monde à son poste.

Mais quelques mois plus tard, Thomas est un membre essentiel de la rotation des Nets. Il s’est finalement fait sa place assez rapidement. Et quand Kevin Durant n’est pas là, et bien… c’est carrément lui le patron ! En tout cas, le rookie a encore été brillant mercredi soir avec 21 points inscrits lors de la victoire contre les New York Knicks.

Il a aussi été très précieux dans les moments clés. Plus que ça, il a mené la révolte de son équipe. Brooklyn comptait 28 points de retard avant d’assommer son adversaire dans le quatrième quart-temps (38-19 en 12 minutes). Cam Thomas a planté 16 points dans le money time, dont le step back à trois-points pour la gagne.

Cam Thomas knocks down a DEEP 3-pointer to put the @BrooklynNets up 6 late. The Nets were down by as many as 28 points.

3.7 remaining on ESPN pic.twitter.com/56LlsNCuag

— NBA (@NBA) February 17, 2022