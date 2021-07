Le poster INHUMAIN de Cameron Johnson sur PJ Tucker

Adroit à trois-points depuis le début de la série, Cameron Johnson a montré une autre facette de son jeu dans le Game 3. Le jeune ailier des Phoenix Suns est aussi un sacré athlète montré sur ressorts. Et PJ Tucker en a fait les frais hier soir. Le vétéran des Milwaukee Bucks voulait provoquer intelligemment le passage en force sur une contre-attaque express emmenée par Johnson. Au final, il a juste eu le malheur de se mettre au travers de sa route. Il s'est fait rouler dessus.

CAM JOHNSON. OH MY GOODNESS. 😱 pic.twitter.com/K2EJveffNT — NBA TV (@NBATV) July 12, 2021

Ce panier de Cameron Johnson a mené à l'un des temps forts des Suns sur cette partie. En effet, le poster est à l'origine d'un 14-5 passé par Phoenix pour revenir à 4 petites longueurs (70-74). Mais les joueurs de Monty Williams n'ont pas réussi à capitaliser là-dessus. Jrue Holiday les a calmé dans la foulée avec deux paniers à trois-points et les Bucks ont repris le large avant la fin du troisième quart temps. Ce dunk monstrueux restera comme la plus belle action de la soirée et sans doute l'une des plus explosifs des finales NBA 2021.

