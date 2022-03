Cameron Payne est vraiment devenu un sacré joueur de basket

Dans la vie, il ne faut jamais abandonner et Cameron Payne en est l’une des preuves vivantes à son échelle personnelle. Alors, oui, il n’a pas forcément eu le parcours de vie terrible de certains athlètes. Il ne s’agit pas d’un miraculé. Sa souffrance (jeu de mot de très haut niveau) était différente. Il fut longtemps considéré comme l’un des joueurs « gag » de cette ligue. Une punchline sur internet.

Un meneur cata qui ne mettait pas un pied devant l’autre. Jusqu’au moment où les Phoenix Suns l’ont recruté. Il s’est épanoui dans l’Arizona, au point de devenir l’un des meilleurs back-up au poste un en NBA. Un joueur qui sait hausser son niveau de jeu dès que son équipe a besoin de lui.

Comme en ce moment par exemple. Chris Paul étant absent, Cameron Payne se retrouve contraint d’assumer plus de responsabilités. Et il ne craque pas. Au contraire. Le joueur de 27 ans tourne à 15,1 points, 3,9 rebonds et 9,6 passes à 39% à trois-points depuis la blessure de CP3. Des performances intéressantes pour une formation de Phoenix qui ne faiblit pas malgré le forfait de son chef d’orchestre.

Chapeau au staff pour avoir fait de Payne un joueur NBA plus que crédible. Une belle source d’inspiration pour ceux qui galèrent lors de leurs premières saisons chez les professionnels.