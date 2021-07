Le Canada et son armada NBA éliminés de la course aux JO !

Mais quelle désillusion. Le Canada a beau envoyer chaque année des prospects de plus en plus talentueux en NBA, son équipe nationale peine à s’imposer sur la scène mondiale. La sélection nourrissait quelques ambitions cet été, avec notamment l’intention d’aller aux Jeux Olympiques de Tokyo et de s’y montrer. Avec plusieurs têtes d’affiche au sein de son groupe pour arracher cette qualification. Au final, elle s’est fait sortir par la République Tchèque hier soir. Devant son public en plus.

Le Team Canada s’est incliné 101 à 103 à Victoria. Un match plein de suspense finalement décidé en prolongation avec un game winner décisif de Tomas Satoransky, le meneur des Chicago Bulls. Son tir avec la planche à 1 seconde du buzzer a mis fin aux espoirs des joueurs coachés par Nick Nurse.

Trey Lyles a bien eu une occasion d’égaliser mais la balle a ricoché autour du cercle avant de ressortir. Plus tôt dans la soirée, Andrew Wiggins (22 points) avait maintenu les siens en vie en plantant 6 points en à peine 7 secondes pour égaliser et envoyer le match en prolongation. RJ Barrett (23 points) et Nickeil Alexander-Walker (21) ont également assuré au scoring. Mais ça n’a pas suffit. Ça n’a pas suffit devant les 31 points de Blake Schilb, ancien MVP du championnat de France. Les Tchèques se qualifient donc pour la finale du TQO, où ils défieront la Grèce pour une place aux Jeux Olympiques.

Crédit photo : FIBA.