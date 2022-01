Caris LeVert : Les Pacers demandent (vraiment) trop

Les Indiana Pacers vont-ils opter pour une reconstruction par la draft pour la première fois de leur Histoire ? La franchise serait prête à se séparer de plusieurs de ses cadres. Le nom du pivot All-Star Domantas Sabonis circule parmi le flot des rumeurs mais les deux joueurs les plus à même d’être transférés restent Myles Turner et Caris LeVert.

Myles Turner : ce que les Pacers attendent pour le lâcher

Sauf que les dirigeants n’ont pas du tout l’intention de brader leurs titulaires. C’est en tout cas l’impressionné donnée par les insiders qui relatent les dernières rumeurs au sujet de l’équipe d’Indianapolis. Rien que pour LeVert, les Pacers réclameraient un premier tour de draft ET un bon jeune prometteur. C’est trop.

Déjà un pick serait une bonne affaire. Ou un joueur d’avenir. Mais les deux à la fois, ça semble improbable. Surtout pour un arrière de 27 ans souvent blessé et dont l’explosion n’a pas vraiment eu lieu.

Caris LeVert tourne à plus de 18 points par match mais à 43% aux tirs et 31% derrière l’arc. Il percevra plus de 17 millions cette saison et 18 la suivante. Si une équipe tient dans ses rangs un jeune vraiment intéressant, elle préférera le conserver que s’en séparer pour récupérer l’ancien sixième homme des Brooklyn Nets. Les Pacers risquent d’être rapidement ramenés à la réalité du marché.