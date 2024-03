Carlisle sous-entend que les arbitres ont avantagé les Lakers

Le différentiel de lancers francs et de fautes sifflées entre son équipe et les Lakers a du mal à passer chez Rick Carlisle.

On ne sait pas si Rick Carlisle a pris assez de précautions pour éviter une amende, mais il avait clairement envie de crier à l'injustice après la défaite des Pacers contre les Lakers dans un match au score fleuve (150-145). Le coach d'Indiana a pointé du doigt ce qu'il considère comme un facteur-clé à l'avantage des Lakers : l'arbitrage.

"Il y a eu certaines choses qui étaient impossibles à surmonter. Le différentiel de 27 lancers francs de plus en leur faveur et les 17 fautes de plus sifflées contre nous. Je vais m'en tenir à ça".

Si les Lakers ont effectivement été sur la ligne 43 fois contre 16 pour les Pacers, il faut préciser que sur la fin de match, Indiana a commis plusieurs fautes intentionnelles pour envoyer les joueurs de L.A. sur la ligne. Les styles de jeu des deux équipes peuvent aussi expliquer le différentiel, les Lakers étant toujours ou presque l'équipe qui va le plus souvent sur la ligne des lancers en NBA depuis que LeBron James et Anthony Davis font partie de l'équipe. De même, les Pacers vont fréquemment moins sur la ligne que leurs adversaires.

Tout ça ne veut pas dire que ponctuellement les Lakers ne bénéficient pas d'un arbitrage favorable ou que les Pacers ne sont parfois pas sanctionnés trop durement, mais les choses s'équilibrent globalement.