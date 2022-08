Carmelo Anthony n’est pas un loser, juste un mauvais pilote ?

Alors que sa carrière en NBA est à son crépuscule, Carmelo Anthony sait qu'il entrera au Hall of Fame dans quelques années. Mais pour une partie du grand public, Melo aura toujours l'étiquette d'un joueur qui n'a jamais gagné de titre dans la ligue, pas plus qu'il n'a disputé, à ce jour, le moindre match en Finales NBA. Pour Earl Watson, son ancien coéquipier à Denver (2005-2006), entendre que Carmelo Anthony est un loser ou tout sauf un gagnant est insupportable. Il l'a expliqué lors de son passage dans le "Maybe I'm Crazy Podcast".

"Carmelo Anthony a immédiatement emmené son équipe des Nuggets en playoffs quand il est arrivé en NBA. Avant ça, il avait gagné le titre national en NCAA avec Syracuse. Donc vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas un winner. Le seul problème qu'il a eu, c'est dans la manière dont il a piloté sa carrière. C'est là que les joueurs doivent être prudents. Si tu restes le chef de file d'une organisation qui ne gagne pas, on considère rapidement que tu n'es pas de grande valeur pour cette équipe. Il est resté dans des équipes qui n'étaient pas assez bonnes et il a dû gérer tout le scoring parce qu'il n'y avait pas d'autre superstar avec lui. Pour autant, c'est le coéquipier que j'ai préféré dans ma carrière. Il passe son temps à la salle, il adore le basket, ne prend pas les choses personnellement et rit de lui-même, il ne montre pas de haine et est en même temps fougueux. Melo, c'est quelqu'un".

On peut aussi ajouter à la réflexion d'Earl Watson que Carmelo Anthony a été un winner avec Team USA, dont il est l'un des membres les plus marquants de l'histoire et son meilleur scoreur. A l'heure actuelle, l'ancienne star des Knicks est sans contrat après sa pige pas très concluante avec les Los Angeles Lakers et son ami LeBron James. Des rumeurs prêtent aux Warriors et aux Knicks un intérêt pour Melo.

Carmelo Anthony, l'idée d'une pige chez les Warriors ?