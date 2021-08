A leur arrivée en NBA, LeBron James et Carmelo Anthony ont rapidement vu les médias les opposer et les pousser à la rivalité. Il faut dire que Melo et le King évoluaient au même poste et étaient les deux talents américains les plus cotés de la ligue. Rapidement, leur amitié a pris le dessus sur toute espèce de concurrence et chacun a tracé son chemin jusqu'à leur réunion cette année chez les Los Angeles Lakers.

Carmelo Anthony a quand même un petit regret de cette période où tout le monde comparait son niveau et celui de LeBron : le titre de Rookie of the Year 2004. C'est ce qu'il a expliqué lors de son passage dans le podcast "All the Smoke" avec Matt Barnes et Stephen Jackson.

Carmelo Anthony, son aveu sur son arrivée aux Lakers

"A Denver, quand je suis arrivé, on m'a juste filé la balle en me disant : 'Tiens, elle est à toi'. J'avais 19 ans. Je ne pensais pas à la pression. J'ai accepté le truc. Bron avait Cleveland, D-Wade avait Miami et Chris Bosh avait Toronto. On avait tous notre situation. On gérait chacun notre propre équipe. J'ai commencé très fort à Denver. On a fait les playoffs 7 années de suite. Dès ma première saison, je les ai joués alors que LeBron non. [...] J'aurais dû gagner le titre de Rookie of the Year. On aurait pu l'avoir tous les deux. Je pensais qu'on serait co-ROY".

Si on compare les statistiques, Carmelo Anthony tournait à 21 points et 6 rebonds, alors que LeBron James était à 20.9 points, 5.9 passes et 5.5 rebonds.

