Carmelo Anthony vexé par les Nuggets pour son numéro 15

Choisi au #3 pick de la Draft NBA 2023, Carmelo Anthony a connu de belles heures aux Denver Nuggets. Pendant 8 années sous les couleurs de la franchise du Colorado, l'ex-ailier s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA à son époque.

Cependant, la séparation n'a pas été parfaite entre les deux camps. Avec un départ réclamé par Melo à la suite d'un clash avec son entraîneur George Karl. Et de son côté, l'homme de 39 ans a surtout mal vécu la gestion de son numéro après son départ.

A la suite de son trade en février 2011, le 15 a été en effet réattribué à... Nikola Jokic. Un manque de respect pour Anthony.

"Je me suis demandé ce qui se passait. Le 15 ? Vraiment ? J'ai commencé à penser que c'était à cause de l'histoire diffusée à mon sujet. 'Il voulait partir. Il voulait ceci'. Non. Mais pourquoi me manquer de respect en proposant mon numéro ?

C'est un manque de respect, il voulait juste effacer ce qui s'est passé avant. Donc, ils peuvent aller voir ailleurs (version adoucie). Je n'avais jamais rien dit contre eux. (...) Je crois qu'ils lui ont donné le 15 pour essayer ensuite d'effacer ce que j'ai fait.

La seule chose que je sais, c'est que je crois que cela a été fait à dessein. J'ai pris une gifle au visage", a ainsi lancé Carmelo Anthony pour son podcast.

En réalité, Nikola Jokic, même dans ses jeunes années, a toujours porté le #15. Les Nuggets n'allaient pas retirer le maillot de Carmelo Anthony et ont simplement accepté la demande du Serbe.

