Ja Morant a claqué un dunk phénoménal qui a réveillé les Grizzlies dans le game 5 contre Minnesota. Oh my Ja !

Depuis le début de sa carrière en NBA, Ja Morant ne passe pas un match sans donner l'impression de vouloir postériser un adversaire en l'expédiant six pieds sous terre. Le MIP 2022 l'a fait à plusieurs reprises, mais on se demandait s'il serait capable de le faire dans un match de playoffs sous haute tension. Morant a répondu de manière éclatante, avec l'un des plus beaux dunks de post-saison de ces dernières années.

En fin de 3e quart-temps dans le game 5 contre Minnesota - où il a accessoirement inscrit le game winner à 1 seconde de la fin - Ja Morant a drivé, intimé l'ordre à tout le monde de se barrer, décollé et catapulté le ballon dans le cercle avec une violence folle tout en éjectant Malik Beasley de sa trajectoire.

A vitesse réelle ou au ralenti, la dinguerie est réelle.

-11, allez.

ÇA PART DE LÀ. pic.twitter.com/3swFOgfcMw — Grizzlies France (@GrizzliesFR) April 27, 2022

L’action de Ja qui annonce aux Wolves : attention j’arrive. Mais quelle dinguerie messieurs dames. 😳 pic.twitter.com/uxs2UeQuWh — Grizzlies France (@GrizzliesFR) April 27, 2022

Ja Morant a inscrit 30 points et les Memphis Grizzlies ont empoché le gain du game 5, avant un déplacement chez les Wolves pour peut-être boucler la série et se qualifier pour les demi-finales de Conférence.

Le vainqueur retrouvera les Golden State Warriors ou les Denver Nuggets, les Californiens n'étant plus qu'à une victoire de la qualification avant le game 6.

CQFR : Ja Morant arrache le game 5, Mikal Bridges réveille Phoenix