Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Heat : 94-97

Wolves @ Grizzlies : 109-111

Pelicans @ Suns : 97-112

Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves : 3-2

Ja Morant a fêté comme il se doit son titre de MIP, même s'il a donné le trophée à son coéquipier Desmond Bane. Dans un game 5 crucial contre les Wolves, le meneur de Memphis a pris ses responsabilités et été à la hauteur de son statut. Et même un peu plus...

Alors que les Grizzlies étaient menés de 11 points dans le 4e quart-temps, Morant (30 points), en difficulté pendant une partie du match, et les siens ont renversé la situation jusqu'à cette remise en jeu et ce lay-up de l'intéressé à 1 seconde de la fin !

Ant can't gamble for the steal like this, man. So little upside. pic.twitter.com/RyYluaYlA9 — Jackson Frank (@jackfrank_jjf) April 27, 2022

Ja Morant a aussi claqué le dunk le plus explosif de ces playoffs NBA jusqu'à présent en mode "barrez-vous de là" en fin de 3e quart-temps. Un point d'exclamation qui a réveillé Memphis et laissé augurer de ce qui allait se passer dans l'ultime période.

Holy shit, Ja Morant pic.twitter.com/CKo7zkTviF — Jackson Frank (@jackfrank_jjf) April 27, 2022

Les Wolves n'en sont pas à leur coup d'essai en matière d'effondrement dans le 4e quart-temps, même si celui-ci est un peu moins spectaculaire que certains autres récents en NBA. KAT, qui a perdu 7 ballons, a disparu plus mauvais moment, là où Anthony Edwards a égalisé à 3 points avec sang froid juste avant le coup d'éclat de Ja Morant sur lequel il n'est pas irréprochable...

what a play call. what a pass. what a shot. Anthony Edwards for the tie. pic.twitter.com/76A7e8WsHY — Mikal Wobridges (@WorldWideWob) April 27, 2022

Les Grizzlies vont avoir l'opportunité de boucler la série à Minneapolis ce week-end.

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans : 3-2

On se demandait si les Suns allaient réagir, même s'ils étaient à nouveau privés de Devin Booker. Ils l'ont fait en remportant le game 5 contre les Pelicans, avec le réveil attendu de certains joueurs. On pense évidemment à Mikal Bridges, un peu trop discret sur les dernières sorties des deux côtés du terrain. Bridges a tout simplement été l'homme du match.

Avec 31 points à 12/17 (4/4 à 3 points), 5 rebonds, 4 contres et un rôle prépondérant pour enfin limiter Brandon Ingram (22 pts à 7/19), Bridges a été salvateur pour permettre à Phoenix de reprendre le contrôle de la série.

Chris Paul, un peu échaudé par le game 4, a apporté 22 points et 11 passes, non sans être victime ici et là de la ténacité de José Alvarado. Sans avoir à sortir des limites du terrain, le meneur de NOLA (12 pts) a poussé CP3 à commettre une infraction en ne sortant pas de sa moitié de terrain avant la limite des 8 secondes.

Miami Heat - Atlanta Hawks : 4-1

Sans grande surprise - puisque Miami ne s'appelle pas Philadelphie - le Heat a plié sa série du 1er tour en remportant le game 5 à la maison contre Atlanta. On ne peut pas reprocher aux Hawks de ne pas s'être battus, puisqu'ils ont mis la pression aux Floridiens jusqu'à la fin du match.

Mais même sans Jimmy Butler, ni Kyle Lowry, le Heat reste une machine capable d'annihiler tout ce qui bouge en défense. A commencer par Trae Young, qui a encore vécu un petit cauchemar en étant limité à 11 points (2/12). Le meneur All-Star a donné les clés du camion à DeAndre Hunter, qui a pris une vraie dimension supplémentaire pendant ces playoffs NBA. Hunter a fini avec 35 points, 11 rebonds et 3 interceptions, dans la continuité de ses bonnes performances des dernières semaines.

La défense du Heat s'est chargée de tout verrouiller pendant ce match, même jusque sur la dernière possession. Les Hawks n'ont même pas pu prendre un dernier tir alors que le chrono leur permettait en théorie.

The Hawks are unable to take a final shot for the tie. That's the series. pic.twitter.com/zNtJ1fhKe6 — Bally Sports: Hawks (@HawksOnBally) April 27, 2022

Victor Oladipo a été précieux (23 pts), alors que Bam Adebayo a compilé 20 points et 11 rebonds, pour valider cette qualification en demi-finale de Conférence, où les hommes d'Erik Spoelstra retrouveront le vainqueur de la série entre Philadelphie et Toronto.