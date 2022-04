Comment Ben Simmons a déçu les Nets

Les joueurs et les coaches des Brooklyn Nets espéraient que Ben Simmons essaye absolument de revenir pendant les playoffs.

Ben Simmons est arrivé aux Brooklyn Nets en février en présentant tout un plan pour son retour à la compétition lors des semaines suivantes. Il devait petit à petit se remettre dans le rythme et contribuer à la campagne ambitieuse de la franchise new-yorkaise. Au final, ses débuts se font toujours attendre. Et pendant ce temps-là, Kevin Durant et ses partenaires ont été éliminés dès le premier tour des playoffs en perdant quatre matches de suite contre les Boston Celtics.

Présent en civil sur le banc, Simmons n’a pas joué une seule minute alors qu’il devait pourtant prendre part au Game 4. Selon Shams Charania, ce sont d’ailleurs ses coaches et ses coéquipiers qui ont insisté pour qu’il essaye au moins de se faire violence et de jouer quelques minutes, quitte à sortir si ça n’allait pas. Il n’a pas réussi à aller au-delà du blocage mental. Il craignait notamment que le stress lui provoque de nouveaux problèmes de dos.

Son forfait de dernière minute a déçu le vestiaire et le staff, toujours selon The Athletic. Ils avaient le sentiment que Ben Simmons aurait pu aider. C’est vrai que son apport en défense et au playmaking pouvaient combler les deux principaux besoins de Brooklyn sur le terrain.

Mais à partir du moment où le jeune homme n’était pas revenu durant la saison régulière, il semblait compliqué de le voir débarquer en playoffs. Pourquoi faire son comeback lors d’un match aussi intense et autant scruté ? Physiquement et mentalement, ça n’aurait pas eu de sens.

Le joueur et son agent Rich Paul ont rencontré les dirigeants des Nets depuis, toujours dans l’optique de l’aider à retrouver sa vie de basketteur à plein temps… la saison prochaine.

