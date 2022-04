Reggie Miller, Shaquille O'Neal et Charles Barkley pensent que Ben Simmons bluffe et l'ont vivement critiqué avant le game 4 contre Boston.

On espère vraiment que Ben Simmons ne regarde pas trop la télévision en ce moment et ne lit pas ce qui se dit sur lui. Son forfait pour le game 4 entre Brooklyn et Boston a provoqué un déferlement de critiques finalement assez prévisible. Des légendes du jeu se sont mises sur son dos en apprenant qu'après avoir laissé entendre qu'il disputerait le game 3 ou 4, l'Australien avait renoncé.

Reggie Miller a lancé les hostilités dans un tweet.

"Sérieux mec... Tu ne vas pas jouer le game 4 alors que l'on disait que tu y ferais ton retour ? Ce mec a zéro compétitivité en lui. Même si les Nets n'ont qu'une infime chance de se qualifier, il y a quand même KD et Kyrie dans l'équipe. Il ne faut qu'une victoire pour relancer tout ça. Sois un homme !".

En réaction à leur camarade, Shaquille O'Neal et Charles Barkley ont eux aussi sortie la sulfateuse.

"Reggie a totalement raison. Au quartier on appelle ça un move de minable. Quand les choses vont bien, tu dis aux gens que tu vas jouer. Puis le game 3 est perdu : oh, mon dos me fait mal ! [...] C'est un move de minable. Si tu n'es pas prêt à jouer, dis simplement que tu n'es pas prêt à jouer. Ne te fais pas filmer en train de shooter et ne dis pas que tu vas revenir. Nous les joueurs, on n'est pas dupes. On a vécu cette vie avant toi et on sait exactement ce que tu es en train de faire, mon pote", a expliqué Shaq, qui a été à la même université que Simmons à LSU.

Ben Simmons renonce au game 4, ça ne va pas améliorer son image

Barkley a lui fait une analogie avec Scottie Barnes, qui a joué face à Philadelphie malgré sa blessure.

"On savait après le game 3 que Ben ne jouerait pas. On a même dit que ce serait fou de le remettre sur le terrain dans cet environnement. Je ne pense pas qu'il aurait dû jouer dans tous les cas. Mais je pense personnellement qu'il aurait dû essayer de jouer le game 3. Regardez ce gamin de Toronto qui a gagné le titre de Rookie of the Year, Scottie Barnes. L'autre jour, il était sur le terrain sur une jambe. Même s'il n'a pas réussi, il s'est juste dit qu'il devait essayer d'aider son équipe. Je ne sais même pas s'il a marqué un point (6 points, 11 rebonds, NDLR), mais au moins il a essayé ! Quand ton équipe est menée 2 à 0, tu dois essayer ! J'ai joué un game 7 en finale de Conférence contre les Rockets avec tellement de cortisone dans le genou que je savais que je ne pourrais pas jouer les Finales si on s'y qualifiait. Mon genou était mort. Mais j'ai dit aux gars : je vais vous donner tout ce que j'ai. Je ne vais pas rester assis pendant un game 7. Scottie Barnes m'a impressionné dans ce sens-là. Alors que Ben Simmons... Je me moque de ce que ça représente pour les fans. Ils sont importants, mais ce que ça représente pour les joueurs... Quand les joueurs ne te respectent pas, c'est un problème. On en est à un point où les coéquipiers de Ben Simmons doivent se demander s'il a vraiment envie de jouer au basket. C'est arrivé à Philadelphie. Donne-nous 20 minutes, essaye au moins. Et si tu n'y arrives pas, on te dira merci d'avoir essayé".

Le game 4 entre Brooklyn et Boston aura lieu la nuit prochaine au Barclays Center. En cas de victoire des Celtics, ils se qualifieront sur un sweep, le seul encore possible dans ce 1er tour des playoffs.