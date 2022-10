Si vous avez regardé le documentaire sur la Redeem Team sur Netflix (dans le cas contraire, foncez), vous avez pu voir à quel point Kobe Bryant a été fondamental pour que la quête de Team USA ait une fin heureuse. Par sa présence et son exemplarité, le Black Mamba a inspiré ses camarades. Il a notamment instauré ces fameuses séances à l'aube qui ont fait sa réputation de forçat de l'entraînement.

Beaucoup de ses coéquipiers, même les plus jeunes comme LeBron James et Dwyane Wade, se sont pris au jeu et ont mis leur réveil quotidiennement pour travailler à la salle dès... 4h30 du matin. Carmelo Anthony, l'autre larron de la célèbre Draft 2003, a aussi élevé son intensité à l'entraînement, mais un poil moins que ses camarades...

"C'était un effet domino. Lorsque tu commences à voir les grands à la salle, faire leur truc et mener le groupe, tu es obligé de dire 'Ok, j'en suis aussi, je te suis'. C'est Kobe qui a créé ça. Il voulait voir qui allait adhérer. Je vais être honnête avec vous. Je n'allais pas à la salle à 4h30, putain, c'était beaucoup trop tôt. Mais on a commencé à y aller avant le petit déjeuner, pour soulever de la fonte. On mangeait et on allait à l'entraînement derrière".

On peut interpréter ça comme la petite différence qui a fait que la carrière de Carmelo Anthony, qui n'en sera pas moins un Hall of Famer et une superstar de sa génération, a été moins accomplie en NBA que celle de ses camarades du Banana Boat. Melo a tout de même été un moteur de la plupart des campagnes de Team USA qui ont suivi et il est toujours, à cette heure, le meilleur scoreur de l'histoire la sélection américaine.

D'ailleurs, s'il pouvait y avoir une âme charitable pour le relancer cette saison, histoire qu'il ne finisse pas sa carrière sur le fiasco qu'a été cette expérience entre amis à Los Angeles...

