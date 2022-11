Avec les pépins physiques de LeBron James et le démarrage catastrophique des Lakers, on en a un peu oublié l'un des arcs narratifs qui semblaient devoir animer la saison. LeBron avait toutes les cartes en main à la rentrée pour se lancer à l'assaut du record de points en carrière de Kareem Abdul-Jabbar. Les galères des Purple and Gold et l'absence du King depuis deux semaines ont relégué cette quête au second plan.

Pourtant, elle est évidemment importante pour LeBron et sa legacy. Cet objectif très individuel est-il encore atteignable cette année ? A priori, oui. On ne sait pas exactement quand le "Chosen One" va retrouver les terrains, lui qui souffre de la jambe depuis le derby perdu contre les Clippers. Mais s'il le fait dès le prochain match et ne manque plus aucune des 66 rencontres de saison régulière, le coup est très largement jouable.

A l'heure actuelle, LeBron James compte 37 311 points inscrits en saison régulière en NBA. Il lui en manque 1077 pour dépasser le légendaire "KAJ", avec lequel il entretient par ailleurs une relation orageuse depuis quelques années. S'il renfile un maillot dans la nuit de samedi à dimanche face à San Antonio, LeBron devra tourner à 16.3 points par match jusqu'à la fin de la saison régulière pour décrocher le record d'ici le mois de mai.

Son ambition est évidemment d'y parvenir avant, ce qui sera le cas s'il reste sur les 24.9 points de moyenne qu'il affiche depuis le début de la saison. Il faudra alors 43 matches maximum à LeBron James pour devenir le meilleur scoreur de tous les temps en NBA.

La marge reste confortable pour y parvenir en 2023, mais il lui faudra tout de même revenir assez rapidement et, surtout, éviter de nouvelles blessures, lui qui a si longtemps été un cyborg en la matière. Même si le nouveau fonctionnement des Lakers pousse Anthony Davis à scorer toujours autant et LeBron à ralentir un peu la cadence, il y a de bonnes chances pour que le #23 entre un peu plus dans l'histoire de la NBA dans quelques mois.

LeBron James en veut toujours à Kareem Abdul-Jabbar, la preuve