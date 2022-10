LeBron James en veut toujours à Kareem Abdul-Jabbar, la preuve

Kareem Abdul-Jabbar n'est pas forcément la légende la plus populaire parmi les stars actuelles en NBA. On a vu encore très récemment son opinion très forte et tranchante au sujet de Kyrie Irving, mais ce dernier n'est pas le seul à s'être retrouvé dans le collimateur de l'ancien Laker cette année. LeBron James avait été durement critiqué par "KAJ" pour quelques tweets et sous-entendus sur l'intérêt de la vaccination contre le Covid. Le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA s'était excusé par la suite, mais ça n'a pas l'air d'avoir réellement apaisé les choses entre eux.

Cette semaine, LeBron a été interrogé sur la perspective de battre le record de points en carrière de Kareem Abdul-Jabbar, mais aussi sur ce qu'il pensait de son aîné et sur une éventuelle relation positive entre eux. Le King est généralement un plutôt bon client au micro, mais cette question l'a fait sortir de ses habitudes...

"Je ne pense rien de lui. Et il n'y a aucune relation entre nous".

Plutôt direct et explicite... LeBron James ne porte clairement pas celui qu'il risque de dépasser dans quelques mois dans son coeur. Ils ont pourtant quelques combats en commun et on imagine qu'en s'asseyant autour d'une table, la situation pourrait se détendre un peu. Ce serait dommage que lors de la probable passation de pouvoir en tête de ce classement mythique, il n'y ait aucune interaction ou marque de respect entre deux des plus grandes icônes de l'histoire de la NBA.

LeBron was asked about his thoughts & relationship with Kareem. “No thoughts & no relationship.” pic.twitter.com/9SSi59aMYH — Ballislife.com (@Ballislife) October 4, 2022

