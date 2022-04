Kareem Abdul-Jabbar a clairement une dent contre LeBron James. Le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA n'hésite jamais à reprendre le King de volée lorsqu'il fait quelque chose qui lui déplaît ou qu'il estime dangereux vis à vis des millions de gens qui l'adulent. Dernièrement, c'est en ce qui concerne la vaccination et les tweets un peu moqueurs de LeBron que Jabbar s'en était pris à l'icône. On l'avait aussi vu particulièrement outré que James fasse la Big Balls Dance, qu'il a jugée irrespectueuse et stupide.

Cette fois, pas besoin de billet tranchant sur son site, comme il le fait si souvent. Kareem Abdul-Jabbar a profité de la remise du trophée de meilleur joueur-citoyen de la NBA à Carmelo Anthony pour pointer du doigt LeBron James, en réponse à une question sur l'intéressé.

"LeBron James devrait avoir honte de certaines choses qu'il a faites. Même sur certaines des belles choses qu'il a faites, il arrive quand même à être entre deux chaises... C'est difficile pour moi d'accepter le fait qu'il adopte des points de vue différents sur tout. Il est compliqué de savoir où il se situe, il faut constamment vérifier. J'admire des choses qu'il a faites, comme envoyer toute une école à la fac. C'est incroyable et ça montre qu'il peut utiliser son portefeuille en se souciant des gens. Il faut lui accorder ce crédit et je ne lui jette pas la pierre pour ça. Simplement, il y a des choses dont il devrait avoir honte. Je pense qu'il devrait se montrer prudent avec certaines des choses que j'ai évoquées et qui affectent réellement la communauté afro-américaine. C'est tout ce que je lui demande", a-t-il expliqué devant la presse dimanche à Los Angeles.

Melo a même proposé de jouer les entremetteurs pour que les deux légendes se rencontrent et mettent les choses à plat. "KAJ" est partant si LeBron trouve le temps.

"C'est une conversation qu'ils doivent avoir entre hommes noirs. Dans notre communauté, ces discussions difficiles doivent avoir lieu. Si Kareem et Bron veulent s'asseoir et discuter, je pense que c'est important".

Rapidement alerté des réactions choquées et outrées, Kareem Abdul-Jabbar a rétro-pédalé quelques heures plus tard pour nuancer ses propos et s'excuser.

"Un journaliste m'a posé une question sur LeBron James et je regrette que ma réponse ait pris de telles proportions. Pendant des années, j'ai exprimé mon admiration et mon profond respect pour LeBron en tant que leader de communauté et athlète. Ca n'a pas changé et ça ne changera jamais".

Une petite discussion à deux, télévisée, pour fumer le calumet de la paix ? On est preneurs.

