Kareem Abdul-Jabbar met très cher à Will Smith dans un billet éclairé

La NBA et ses joueurs sont un peu comme tout le monde cette semaine. Ils ont tous eu besoin de donner leur avis sur la gifle de Will Smith sur Chris Rock aux Oscars. Il y a ceux qui se sont brièvement exprimés sur Twitter et il y a Kareem Abdul-Jabbar. La légende des Lakers, toujours meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en saison régulière, a émis un avis tranchant dans un billet dont il a le secret. On se souvient de son point de vue sans concession sur LeBron James et son comportement durant la pandémie. Là, c'est l'ex-Prince de Bel Air, fan des Sixers au passage, qui en a pris pour son grade.

Voilà ce que "KAJ" a répondu à ceux qui se sont réjouis d'avoir vu Will Smith "défendre l'honneur de sa femme" après la blague de l'humoriste sur la coupe de cheveux de son épouse.

"Ce n'était pas qu'une gifle à Chris Rock, mais une gifle aux femmes. En le frappant, il a indiqué que sa femme était incapable de se défendre seule, contre des mots. Cette attitude paternaliste infantilise les femmes et les réduisent au statut de demoiselles en détresse qui ont besoin d'un grand bonhomme fort pour défendre leur honneur. S'il l'a réellement fait pour sa femme et non pour se prouver quelque chose à lui-même, il aurait pensé à l'attention négative que cela allait leur apporter, ce qui est bien plus dérangeant que cette blague inoffensive. Derrière, il est allé chercher sa récompense en prononçant un discours où il s'est encensé lui-même pour avoir protégé sa famille comme son personnage dans King Richard. Ceux qui protègent ne s'en vantent pas devant 15 millions de personnes. Ils le font, puis ils la ferment, plutôt que d'utiliser ça pour promouvoir son film. [...] Les jeunes garçons, particulièrement les jeunes Afro-Américains, ont non seulement vu leur idole frapper un autre homme à cause d'une blague, mais ils l'ont aussi vue justifier cet acte en prétendant être un super-héros protecteur. Ils sont désormais incités à suivre son comportement puéril.

Légende d'ascenseur : Chamberlain a craché sur un type devant Jabbar

L'un des arguments utilisé dans le racisme systémique aux Etats-Unis, c'est cette idée que les Noirs cèdent plus facilement à la violence et contrôlent moins leurs émotions. Will Smith a donné du réconfort à l'ennemi en lui donnant une vision de ce dont il rêve. J'ai rencontré Will Smith il y a 28 ans lorsque j'ai fait une apparition dans le Prince de Bel Air. Je suis déjà allé chez lui et je l'apprécie. C'est quelqu'un de charmant, de sincère et de drôle. Je suis aussi fan de ses films, dans lesquels il a montré qu'il était un acteur accompli et dévoué. Il mérite tous les éloges qui lui sont faits à ce sujet. Mais ce sera difficile pour moi de regarder son prochain film en oublier cette triste performance. Je ne veux pas qu'il soit puni ou ostracisé à cause d'une erreur, aussi grande soit elle. Mais je veux que cette histoire serve de leçon aux gens afin qu'ils ne romantisent, ni ne glorifient, ces mauvais comportement. Je veux que Will Smith soit vraiment cet homme qui veut protéger les gens en admettant qu'il a fait du mal".

Depuis la parution de ce texte de Kareem Abdul-Jabbar, Will Smith a publié un communiqué d'excuses pour l'incident, en demandant notamment à Chris Rock de lui pardonner son égarement. Le billet de Jabbar est disponible dans son intégralité ICI.

