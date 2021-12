Kareem Abdul-Jabbar s’attaque encore à LeBron James

Activiste dans l’âme, Kareem Abdul-Jabbar pourrait se reconnaître en LeBron James. Notamment quand il s’agit de défendre les droits des noirs aux Etats-Unis. Il salue d’ailleurs le travail du King auprès de sa communauté. En revanche, il n’hésite pas à le descendre pour ses prises de position concernant le COVID-19 et la vaccination.

Récemment, James postait même une photo Instagram du fameux « meme » où trois Spiderman identiques se pointent du doigt avec sur chacun les mentions « COVID », « grippe » et « coup de froid. » Une manière vraiment pas subtile de faire comprendre que, pour lui, ce virus qui traîne n’est pas si différent des autres. KAJ a réagit en s’en prenant à la superstar des Los Angeles Lakers dans un nouveau billet.

« Si LeBron James représente une voix nécessaire et dynamique pour dénoncer les violences policières envers les noirs, il doit faire de même pour défendre le vaccin qui pourrait sauver des milliers de vies d’afro-américains aujourd’hui. (…) Avec 106 millions de followers, son post a évidemment un impact politique immédiat. Il remet en question la vaccination. »

Kareem Abdul-Jabbar parle notamment de « tâche » dans la legacy de James. En effet, le King, bien que vacciné, s’est toujours montré réticent à défendre vraiment cette cause. Il est apparemment évident que ça lui parle moins. C’est dommage, bien sûr. On préférerait le voir prendre position sur ce sujet. Ou au moins ne pas poster une image aussi dangereuse et stupide. Mais d’un autre côté, il est difficile de forcer quelqu’un à défendre tous les combats.

