Les Celtics visent deux scoreurs All-Stars pour 2022

Les Boston Celtics ont beau avoir deux jeunes stars – Jayson Tatum et Jaylen Brown – dans leur effectif, ils ne figurent plus parmi les grands favoris à l’Est. Mais la franchise compte bien rameuter du lourd dans le Massachusetts pour peser en NBA. En effet, selon le Boston Globe, les dirigeants visent deux joueurs très prolifiques pour épauler leur duo actuel.

Gary Washburn cite Zach LaVine et Bradley Beal. Deux joueurs actuellement sous contrat, respectivement avec les Chicago Bulls et les Washington Wizards. Mais le premier sera libre à l’issue de la saison et il vient de rejoindre l’agence Klutch Sports, ce qui peut laisser penser qu’il compte bien dénicher le meilleur contrat possible en 2022. Le second est lié à son club jusqu’en 2023 mais il dispose d’une option pour tester le marché dès la prochaine intersaison.

Les Celtics tâcheront donc d’en convaincre l’un des deux de les rejoindre. Boston reste une meilleure équipe que Washington et Chicago. Et n’importe lequel des deux scoreurs associé à Brown et Tatum formerait ainsi un trio redoutable. Sauf que d'autres formations se pencheront très certainement sur ces dossiers. Et les C's n'ont pas l'habitude d'attirer les gros poissons, malgré leur passé glorieux.

