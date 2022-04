C’est mort pour Khris Middleton contre Boston, la pression est sur Giannis

L'affiche des demi-finales de Conférence entre Milwaukee et Boston est sans la doute la plus excitante depuis le début de ces playoffs. Malheureusement, les Bucks ne seront pas à 100% pour ce rendez-vous alléchant. Pire, leur deuxième meilleur joueur - certains mettront toutefois Jrue Holiday devant lui - sera absent pour l'ensemble de la série. Selon Shams Charania de The Athletic, l'espoir de revoir Khris Middleton sur un terrain contre les Celtics a été réduit à néant jeudi.

On savait que Middleton souffrait d'une blessure ligamentaire au genou gauche et les champions en titre ont fait sans lui lors du 1er tour remporté contre Chicago (4-1). Il existait un mince espoir de voir le All-Star revenir au jeu face à Jayson Tatum et compagnie, ce n'est plus le cas. En cas de qualification pour la finale de Conférence (contre Miami, Philadelphie ou Toronto), sa participation est là aussi en doute.

C'est évidemment un coup dur pour Milwaukee, même si les Bucks ont commencé à apprendre à vivre sans Khris Middleton. Giannis Antetokounmpo sait qu'il aura davantage de pression et de responsabilités dans les jours qui viennent.

Le game 1 de la série aura lieu dimanche, à 19 heures, à Milwaukee.

The left MCL injury of Bucks All-Star Khris Middleton is a Grade 2 sprain and he is expected to miss the entire second-round series vs. Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. The recovery of Grade 2 MCL places a potential Conference Finals in jeopardy for him as well.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 28, 2022