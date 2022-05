Cette séquence folle a failli faire de Al Horford un héros

A peu de choses près, ce game 3 entre Boston et Milwaukee serait parti en prolongation. Et qui sait, alors, si les Celtics n'auraient pas réussi l'exploit de venir gagner chez les champions 2022 ? Il a manqué un peu d'adresse et quelques millièmes de secondes à Al Horford pour égaliser et envoyer tout le monde en overtime, samedi, sur le parquet du Fiserv Forum.

Alors qu'ils menaient de trois points à moins de 5 secondes de la fin, les joueurs de Mike Budenholzer ont vu Marcus Smart aller sur la ligne pour deux lancers. Smart a rentré le premier et manqué volontairement le deuxième, sur ce qui s'apparente presque à un coup de génie. C'est là que les secondes les plus haletantes de la série ont débuté.

L'idée était parfaite, puisque Smart est parvenu à prendre son propre rebond. Le meneur de Boston a manqué un premier tir, gêné par l'envergue de Giannis Antetokounmpo, mais Robert Williams, plus que jamais en mode "Time Lord", est parvenu à dévier le ballon en direction d'Al Horford.

Le vétéran des Celtics a d'abord raté son coup en rabattant le ballon vers le panier, avant de finalement réussir à le faire entrer dans le cercle. La joie n'a duré que quelques courts instants, puisque le ralenti a déterminé que le buzzer avait retenti avant que cette dernière tentative n'ait été déclenchée...

THE @BUCKS GET THE STOP AT THE FINAL BUZZER TO WIN GAME 3! pic.twitter.com/bmagSiNuxC — NBA (@NBA) May 7, 2022

Rendez-vous dans la nuit de lundi à mardi pour un game 4 que l'on espère aussi haletant, toujours dans le Wisconsin.

