Chandler Parsons contraint de prendre sa retraite

Chandler Parsons n'a que 33 ans, mais le basket n'est plus une réalité pour lui depuis le 28 décembre 2019, date de sa dernière apparition en NBA. L'ancien joueur de Houston, Dallas, Memphis et Atlanta vient d'annoncer sa retraite professionnelle, comme le relaye Shams Charania de The Athletic.

Déjà en difficulté pour se fixer à un roster après des problèmes physiques récurrents, Parsons a malheureusement été victime d'un grave accident de la route le 15 janvier 2020. Les blessures à la tête, au dos et aux épaules qu'il a subies au volant de sa Rolls Royce, percutée par un autre véhicule, l'ont empêché de prétendre à un comeback.

Les avocats de Chandler Parsons ont indiqué que leur client avait reçu d'importants dommages et intérêts à la suite de l'accident, notamment parce que celui-ci avait provoqué l'arrêt de sa carrière.

Parsons aura joué 9 saisons en NBA et signé quelques deals juteux qu'il n'aura pas souvent réussi à assumer. On lui souhaite une bonne reconversion et le meilleur pour son après-carrière bien entendu.

Nine-year NBA veteran Chandler Parsons has retired from basketball and his lawsuit from career-ending injuries via car accident in January 2020 has been settled for a substantial amount. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 18, 2022

