Charles Barkley avertit les Bucks en cas d’élimination

Les Milwaukee Bucks ont très mal débuté les demi-finales de Conférence à l'Est. Battus lors des deux premiers matches, ils sont finalement revenus à 2-2 et abordent le Game 5 de ce soir en étant sur la meilleure dynamique. Surtout que Kyrie Irving et James Harden étaient annoncés out pour la rencontre. Selon Charles Barkley, la franchise du Wisconsin n'a plus aucune excuse.

"Si les Bucks perdent cette série alors qu'Harden et Irving ne jouent pas, c'est le pire 'choke' de l'Histoire du basketball."

Charles Barkley aime les belles formules et il est payé pour en sortir des comme ça. Bon, pour ce qui est de sa déclaration, on rappellera tout de même que plusieurs équipes ont perdu après avoir été menées 1-3. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Bucks n'ont plus vraiment le droit à l'erreur. Et surtout Mike Budenholzer, coach qui pourrait sauter en cas d'élimination. Par contre, James Harden pourrait finalement jouer la rencontre pour Brooklyn.

James Harden finalement disponible pour le Game 5 ???