James Harden finalement disponible pour le Game 5 ???

Les Brooklyn Nets sont décimés par les blessures au pire moment de la saison. Kyrie Irving et James Harden se sont blessés au cours de la série contre les Milwaukee Bucks. Du coup, la franchise new-yorkaise, qui menait 2-0, se retrouve désormais à égalité avec Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers à l'approche d'un Game 5 crucial.

Nets : Le Big 3 de la mort devient un Big 1

Kevin Durant devrait être esseulé pour ce match décisif. A moins que... à moins que James Harden ne soit finalement disponible. En effet, l'arrière All-Star, touché aux ischios depuis la première minute du Game 1, a prévu d'essayer de jouer. L'information a été rapportée par Adrian Wojnarowski.

Harden is expected to test his hamstring in shoot-around today and has been determined to try and find a way to get cleared to play Game 5, sources tell ESPN. There are no guarantees on his status but Harden is trying to play with series 2-2. https://t.co/gYCTIKXXl8

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 15, 2021