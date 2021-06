Charles Barkley le répète, il déteste vraiment les superteams

Sa superteam à lui, avec Hakeem Olajuwon et Scottie Pippen à Houston, n'avait duré qu'une saison. Depuis qu'il est devenu consultant, Charles Barkley déteste cet assemblage de stars. Il ne s'en est jamais caché. Il prend souvent en exemple LeBron James, pour lui précurseur de cette mode, et Kevin Durant. Il y a même un sérieux beef entre les deux. Parce que KD a du mal avec sa communication, et que Barkley ne mâche jamais ses mots.

Interrogé par SI, l'ancien MVP, jamais titré, est revenu sur cette haine qu'il a des superteams. Et comme souvent, il cite l'ailier des Nets.

"C'est un grand joueur et je pense que c'est un bon gars. Je ne le connais pas très bien mais je ne suis pas fan des superteams. S'ils gagnent, ils gagnent mais je serai toujours contre ces gars. Contre ces superteams".

Il faut dire qu'aux Nets, on a certainement le meilleur trio de l'histoire en terme de talent offensif. Et ça, Charles Barkley a du mal à le comprendre. Autre l'aspect sportif, il explique aussi en quoi cette mode est dangereuse pour la NBA en général.

"Quand Kawhi est parti de Toronto, c'était ma ville préféré au monde mais je sais que je n'y retournerais pas. Quand LeBron est parti de Cleveland, je n'irais plus là bas non plus. Quand James Harden est parti de Houston, je n'irais plus à Houston. Pareil avec LeBron à Miami et KD à OKC. Et je ne pense pas que ce soit bon."

Malgré tout, des équipes arrivent toujours à s'en sortir sans superstar. Le Jazz cette saison, le Heat l'an passé ou encore OKC qui s'était hissé à la 5e place en sont de très bons exemples.

