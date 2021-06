La punchline de Charles Barkley sur la décision à venir de Chris Paul

Même s’il peut parfois agacer dans son rôle de consultant pour TNT, Charles Barkley est resté maître dans l’art de la punchline. Comme à l’époque où il jouait encore en NBA. Et sa métaphore pour justifier pourquoi, selon lui, Chris Paul restera aux Phoenix Suns cet été mérite d’être entendue.

I asked Charles Barkley about Chris Paul's player option for next season to stay in Phoenix.

"You know I like to drink right? I've never been drunk enough to say no to $45 million dollars."

Paul has a player option for $44.2M to stay in Phoenix next season. #Suns #NBAPlayoffs pic.twitter.com/3KgOesfeUv

