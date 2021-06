Les résultats de la nuit en NBA

Denver Nuggets @ Phoenix Suns : 98-123

Phoenix 2-0 Denver

Et de deux ! Les Suns ont fait le job en remportant leur deuxième match à domicile dans leur série des playoffs NBA contre Denver. Si la première manche dans l'Arizona avait été un peu disputée, on a vu un véritable récital de la part des hommes de Monty Williams. Phoenix n'a clairement pas sorti les Lakers par hasard et les Nuggets sont en train de comprendre que la mission finale de Conférence s'annonce compliquée.

- Pour un type avec une épaule branlante, Chris Paul joue foutrement bien au basketball. Le meneur des Suns a sorti une masterclass dans ce game 2 et a semblé tout diriger avec une baguette, du tempo jusqu'à l'issue des actions. "CP3" a inscrit 17 points et offert 15 passes décisives à ses partenaires, le tout sans perdre le moindre ballon. C'est simple, jamais un joueur n'avait distribué au moins 15 passes lors de trois rencontres d'une campagne de playoffs NBA sans aucun turnover.

Chris Paul en a profité pour doubler Jerry West au 14e rang du classement des passeurs décisifs en playoffs.

🔥 17 PTS, 15 AST, 0 TOV for @CP3 🔥

Chris Paul becomes the first player in @NBAHistory to reach 15 assists with 0 turnovers three separate times in the #NBAPlayoffs! #ThatsGame @Suns seek 3-0 series lead on Friday at 10 PM ET on ESPN. pic.twitter.com/uixM2u9g5O

— NBA (@NBA) June 10, 2021