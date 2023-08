Aux Hornets, l’ère Michael Jordan prend officiellement fin

Michael Jordan n’est officiellement plus le propriétaire des Charlotte Hornets. Le Hornets Sports & Entertainment (HSE) a annoncé ce jeudi la finalisation de la vente à un groupe mené par Gabe Plotkin and Rick Schnall. La légende de la NBA, qui a acheté la franchise il y a 13 ans, reste cependant propriétaire minoritaire et parmi les dirigeants, en tant que « gouverneur adjoint ».

« L’opportunité d’être le propriétaire majoritaire des Charlotte Hornets, dans mon État natal de Caroline du Nord, au cours des 13 dernières années a été un immense honneur », a assuré Jordan dans un communiqué. « Je suis fier de tout ce que l’organisation a accompli […] Je sais que l’organisation des Hornets est entre de bonnes mains. Je suis enthousiaste pour l’avenir de l’équipe et continuerai à soutenir l’organisation et la communauté dans mon nouveau rôle. »

Podcast : Kemba Walker à Monaco, quel bilan pour Michael Jordan aux Hornets ?

Schnall et Plotkin alterneront à la tête de l’équipe tous les cinq ans, à commencer par Schnall. Les deux disposent déjà d’une certaine expertise dans le domaine. Schnall était propriétaire minoritaire des Hawks, tandis que Plotkin possède déjà des parts des Hornets depuis 2019.

Depuis 2010 et sa prise de contrôle comme actionnaire majoritaire, Michael Jordan n’a pas connu un grand succès. L’équipe ne s’est qualifiée qu’à deux reprises en playoffs (2014 et 2016), avec autant d’éliminations au 1er tour. Il avait acheté 65 % du capital des Hornets pour 180 millions de dollars à son arrivée, et a désormais revendu sa participation pour environ 3 milliards de dollars.

À Charlotte, toujours rien pour PJ Washington