Après avoir passé au peigne fin le profil des différents candidats et après s’être entretenu à plusieurs reprises avec certains d’entre eux, les Portland Trail Blazers ont finalement fait leur choix. Selon Adrian Wojnarowski, c’est donc Chauncey Billups qui coachera la franchise de l’Oregon la saison prochaine. Les deux parties négocient actuellement les modalités du contrat avant d’officialiser l’arrivée de l’ancien joueur NBA sur le banc.

Pour l’instant, Billups est toujours en course avec les Los Angeles Clippers, où il occupe un poste d’assistant pour Tyronn Lue. Il occupera donc ses fonctions uniquement après la fin de l’aventure pour les Californiens, menés 1-2 par les Phoenix Suns en finales de Conférence à l’Ouest.

Hormis ce passage au côté de Lue, débuté en novembre dernier, il n’a aucune expérience en matière de coaching. Mais il était tout de même l’un des noms qui revenait avec insistance à chaque fois qu’une place se libérait sur un banc. Parce que Chauncey Billups est considéré comme un grand leader.

Damian Lillard met une grosse pression sur les Blazers…

Il l’a été tout au long de sa carrière de joueur, avec à la clé un superbe titre de champion NBA décroché en 2004 pour les Detroit Pistons. Il avait d’ailleurs aussi été nommé MVP des finales. Multiple All-tar, Billups sera un mentor intéressant pour Damian Lillard. Les deux hommes sont d’ailleurs fréquemment depuis quelques semaines mais ils se connaissaient déjà avant. Neil Olshey, le GM, a aussi un historique avec le nouveau coach puisqu’il l’avait fait venir aux Clippers en 2011 (pour jouer cette fois-ci) à l’époque où il dirigeait la franchise de L.A.

C’est clairement un choix intéressant pour Portland. Même s’il y a encore beaucoup d’inconnues en raison de « l’inexpérience » de Chauncey Billups. Quid de ses schémas, de ses préférences tactiques, etc. Son contact avec les joueurs sera probablement bon, il peut leur servir de modèle. Mais il faut plus qu’un « players coach » pour faire passer un cap aux Blazers.

Ça ne veut pas dire qu’il se classe purement dans cette catégorie. Billups est un ancien meneur qui connait le jeu. C’est juste que, pour l’instant, ses préférences et ses capacités tactiques restent floues. Et ce sera donc d’autant plus intéressant de suivre les Blazers pour découvrir sa patte sur cette équipe séduisante.