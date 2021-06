Damian Lillard met une grosse pression sur les Blazers…

Il ne s'agit pas d'un secret, Damian Lillard a été frustré par l'échec des Portland Trail Blazers en Playoffs. Bien trop esseulé, le meneur n'a rien pu faire dès le premier tour face aux Denver Nuggets (2-4). A bientôt 31 ans, le natif d'Oakland commence à se lasser de cette situation.

Après ses vérités sur le manque de compétitivité de l'équipe, Lillard a distillé plusieurs messages flous sur son avenir. Une manière de mettre publiquement la pression sur ses dirigeants. Et en interne, il semble aussi déterminé à voir des changements importants à Portland.

D'après les informations du journaliste de The Athletic Jason Quick, le #0 des Blazers affiche une certaine impatience et attend des changements majeurs au sein de l'effectif. Avec le départ de l'entraîneur Terry Stotts, le moment semble idéal pour lancer un nouveau cycle et Lillard milite donc pour une vraie révolution.

C'est simple, la star veut gagner et attend des mouvements pour l'aider à le faire. Il y aurait un vrai sentiment d'urgence au sein de son clan, qui refuse de perdre encore une ou plusieurs années sans pouvoir réellement viser le titre.

Pour les Blazers, il n'y a pas encore le feu. Damian Lillard a toujours été d'une fidélité extrême et reste sous contrat jusqu'en 2024 (avec une option pour 2025). Cependant, il va falloir le satisfaire pour éviter un futur feuilleton...