Les Portland Trail Blazers ont présenté Chauncey Billups, nouveau coach de la franchise, mardi soir. Neil Olshey, le GM, le savait, les médias allaient forcément l'interroger, lui et l'ancien meneur de Detroit, sur l'affaire de viol dans laquelle il s'était retrouvé impliqué en 1997. Pour rappel, Billups avait réglé le dossier lors d'un accord passé au civil, comme Kobe Bryant et d'autres avant lui. Impossible donc de savoir ce qu'il s'est réellement passé il y a 24 ans, mais le public est fort logiquement plus vigilant sur le profil et le casier des acteur de la NBA en 2021.

La question est toujours épineuse à Portland. Olshey a répété ce qu'il avait laissé entendre quelques jours plus tôt, mais lorsqu'un journaliste a souhaité le relancer à ce sujet, l'attaché de presse des Blazers l'a coupé...

"Nous avons mandaté notre propre enquête indépendante sur l'incident en question. Ce que nous avons trouvé confirme ce que Chauncey nous a dit sur ces événement. Rien de non-consenti ne s'est produit. Nous soutenons Chauncey et pensons qu'il est la bonne personne pour être notre nouveau head coach et un ambassadeur de Portland".

Les Blazers ont enquêté sur Chauncey Billups et l’affaire de viol, ils n'ont pas changé d'avis

Billups a lui-même évoqué l'histoire et les conséquences qu'elle a eue sur sa vie.

"Il n'y a pas un jour où je ne pense pas au fait que chaque décision que je prends peut avoir un impact profond sur la vie d'une autre personne. J'ai appris ça très tôt en tanque joueur, mais aussi en tant que jeune homme. Tout cela m'a mené à des discussions saines, mais difficiles, avec ma femme, qui était ma petite amie à l'époque, mais aussi mes filles, sur ce qui s'est réellement passé et sur ce qu'elles ont pu lire sur moi dans les médias. Cette expérience a modelé ma vie et la manière dont je prends des décisions, bien évidemment, mais aussi les gens que je laisse entrer dans ma vie".

Cette histoire, et celle de Jason Kidd avec son historique de violences conjugales, est l'une des questions épineuses du moment dans le sport et la société américaine. Les gens qui ont commis des délits de cet ordre ou autour desquels le doute existe toujours, doivent-ils avoir les mêmes opportunités d'emplois que les autres ?