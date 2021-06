C'est peu de dire que la très probable nomination de Chauncey Billups au poste de head coach des Portland Trail Blazers a provoqué des remous en NBA. L'ancienne star des Detroit Pistons et actuel assistant de Tyronn Lue chez les Clippers, est au cœur d'une campagne de protestation de la part de certains médias et de fans de la franchise. En cause : les accusations de viol en réunion dont il a fait l'objet en 1997, en compagnie d'autres joueurs NBA (Antoine Walker et Ron Mercer), de la part d'une jeune femme.

L'affaire s'était résolue après un arrangement au civil et, en vertu du système américain, les charges avaient donc été abandonnées. Alors qu'il s'apprête à accepter son premier poste de head coach, Chauncey Billups a vu des articles et des internautes s'insurger contre son arrivée. Damian Lillard lui-même a dû se défendre d'avoir été au courant de l'affaire, Billups ayant été décrit comme son choix n°1 pour succéder à Terry Stotts.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, le tumulte autour de Billups ne changera rien. La propriétaire Jody Allen - dont on disait qu'elle aurait aimé nommer Becky Hammon - et le General Manager Neil Olshey assurent avoir mené leur enquête, puis interrogé frontalement Chauncey Billups sur la question. Ce qu'ils ont recueilli de leur côté était a priori fidèle à ce que le MVP des Finales 2004 leur avait expliqué quant à son rôle dans cette histoire. Il en a été de même pour les Cleveland Cavaliers lorsqu'ils avaient proposé le poste de président des opérations basket à l'ex-meneur, et pour les Clippers lorsqu'ils l'ont embauché comme assistant.

Sauf rebondissement de dernière minute, Chauncey Billups sera donc nommé en début de semaine à la tête des Blazers. Nul doute que Neil Olshey et l'intéressé devront revenir sur cette histoire devant les médias lors de sa présentation.

Qu'il soit exact ou non, le récit de la plaignante à l'époque est assez brutal et pourrait réveiller des traumatismes chez des victimes de pareilles agressions. Il est néanmoins consultable dans la deuxième partie de cet article en anglais.

Really? I was asked what coaches I like of the names I “heard” and I named them. Sorry I wasn’t aware of their history I didn’t read the news when I was 7/8yrs old. I don’t support Those things … but if this the route y’all wana come at me… say less https://t.co/N1GPkX3Ohd

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) June 26, 2021