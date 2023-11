Chet Holmgren a démarré fort, les Warriors l’encensent

Chet Holmgren fait un excellent début de saison et de carrière avec OKC en NBA. L'intérieur du Thunder n'a eu aucun mal à s'intégrer après une saison blanche et tourne à 17.2 points, 7.3 rebonds et 2.3 contres de moyenne sur les 6 matches qu'il a disputés pour le moment. Le plus fou est probablement son adresse, puisque Holmgren est à 62.5% au global et 56.5% à 3 points en prenant quasiment 4 tirs primés en moyenne. La nuit dernière, contre les Warriors, il a été le meilleur joueur de son équipe en l'absence de Shai Gilgeous-Alexander, avec 24 points, 8 rebonds, 5 passes et un perfect à 3 points (2/2).

Draymond Green a pu voir de près l'animal et en est ressorti avec la conviction que Chet Holmgren était bien un joueur au potentiel exceptionnel.

"Chet est un problème. Il sait jouer au basket. Il est capable de dribbler, de tirer, il est long, est excellent pour contrer des tirs... C'est un jeune joueur mais il sent déjà les choses. On ne le voit pas faire beaucoup d'erreurs et seul le ciel est sa limite. Il va être un problème en NBA pendant de longues années".

Stephen Curry, qui le connait un peu pour l'avoir vu lors de l'un de ses camps il y a quelques années, est allé dans le même sens.

"L'affronter est un challenge parce qu'il est vraiment déterminé. Offensivement, sa polyvalence fait qu'il est difficile à gérer pour les grands et les petits. Il est long et menaçant sur tous les aspects. Il démarre juste sa carrière... Je ne sais plus quand c'était exactement, mais il m'avait crossé lors de mon camp, donc on a un petit passé et on a échangé nos maillots".

Si Victor Wembanyama a marqué les esprits cette semaine contre Phoenix et fait la course en tête pour le titre de Rookie of the Year, Chet Holmgren saisira la moindre opportunité de renverser la situation et fait pour le moment un outsider très intéressant pour ce trophée.

