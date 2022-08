Chet Holmgren blessé au pied, un scénario cauchemar pour OKC ?

Le Oklahoma City Thunder va peut-être se mordre les doigts d'avoir laissé Chet Holmgren participer à la ligue Pro-Am de Seattle. Le jeune pivot, deuxième choix de la draft 2022, s'est blessé après seulement une minute de jeu en contestant une tentative de layup de LeBron James.

Chet Holmgren s’est blessé en essayant d’arrêter LeBron James

Les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes. Shams Charania révèle que les ligaments du pied sont touchés. La franchise va désormais évaluer à quel point, et de là découlera l'indisponibilité du rookie. Plus la déchirure est grave, plus il sera évidemment absent longtemps. Voire toute la saison. C'est un scénario à ne pas écarter à ce stade.

Exams show Chet Holmgren has potential torn ligaments in his foot, sources said. A timetable is being determined based on further evaluations. https://t.co/vig5zWOSzz — Shams Charania (@ShamsCharania) August 24, 2022

Ce serait un terrible coup dur pour le joueur et pour l'organisation, qui espère retrouver une place dans la première moitié de tableau de la Conférence Ouest après avoir entamé sa reconstruction il y a deux saisons. Aligné pendant la Summer League, Chet Holmgren avait montré des flashs de son potentiel en compilant plus de 14 points et 8 rebonds.