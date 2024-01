Il s'agissait bien évidemment d'un duel très attendu. Victor Wembanyama contre Chet Holmgren, les deux grands favoris pour le trophée de Rookie de l'année. La nuit dernière, l'Oklahoma City Thunder a pris le meilleur sur les San Antonio Spurs (140-114).

Malgré la performance du Français (24 points et 12 rebonds), les Texans ont rapidement décroché. De son côté, l'intérieur du Thunder a fait son boulot avec 17 points et 9 rebonds. Et surtout, il a évité de perdre de l'énergie en se concentrant sur son affrontement avec Wembanyama.

Face à la presse, Holmgren a dévoilé sa mentalité à l'approche d'une telle partie.

"Se concentrer sur le duel Wembanyama-Holmgren ? C'est bien évidemment dans la nature humaine. Mais pour être vraiment hors du commun et ne pas se contenter de faire ce que font les autres, il faut en quelque sorte lutter contre cela.

C'est évidemment le titre que vous avez (dans les médias, ndlr). C'est ce qu'ESPN promeut, c'est ce que la NBA promeut, et à juste titre. Vic est évidemment un grand joueur, très, très talentueux, même à un stade précoce de sa carrière.

Mais je ne peux pas laisser ce match m'empêcher de faire mon travail ce soir, qui était d'essayer de gagner un match de basket. Thunder contre Spurs. Je pense que j'ai encore un long chemin à parcourir dans cette ligue.

Mais j'ai l'intention de devenir un grand joueur et de jouer longtemps. Mais cela n'enlève rien à l'enjeu, qui est le Thunder contre les Spurs. Nous devons gagner un match de basket. Il faut donc s'assurer d'aller sur le terrain, d'être compétitif à un haut niveau, mais de faire ce qu'il faut.

Tomber dans le piège du match peut vous conduire à ne pas faire les bons choix et à nuire à l'équipe. Je ne veux jamais être ce genre de personne", a ainsi détaillé Chet Holmgren.

Sur le plan collectif, il s'agit de la mentalité idéale. A 21 ans, Chet Holmgren a la tête sur les épaules et le sens des priorités.

Ses accomplissements NBA ? La réponse cash de Chet Holmgren