Chet Holmgren a-t-il cherché à esquiver le Magic à la draft ?

D’ordinaire, les prospects les plus cotés tiennent à être sélectionnés en première position le soir de la draft. C’est un statut honorifique assez spécial qui s’accompagne aussi d’une valorisation financière plus importante à leurs débuts en NBA. Mais Chet Holmgren avait une vision différente à l’approche du grand soir.

Selon Jeremy Woo de Sports Illustrated, le jeune homme aurait « tanké » son essai avec le Magic, pourtant titulaire du premier choix. Il ne se serait pas foulé sur le parquet en faisant juste une petite séance de tirs qu’il aurait lui-même écourté avant de s’en aller.

C’est peut-être juste une rumeur ou une mauvaise interprétation mais il est donc possible qu’Holmgren ait cherché à esquiver Orlando. Les Floridiens ont misé sur Paolo Banchero à la surprise quasiment générale puisque Jabari Smith a longtemps été annoncé en première position. Il a finalement été appelé en troisième (par les Rockets).

Chet Holmgren, le potentiel défenseur générationnel du Thunder

Chet Holmgren a lui été pioché par le Thunder. Si l’on suit cette logique, le pivot, à qui certains président un potentiel de joueur générationnel pour son poste, préférait donc rejoindre Oklahoma City plutôt qu’Orlando. Ça peut s’expliquer par la réputation qu’à le Thunder à bien développer ses jeunes talents – tout l’inverse du Magic d’ailleurs.

En plus, il va évoluer avec deux excellents playmakers à OKC : Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey. Le projet semble tout de même mieux en place. Du coup, on ne sait pas s’il a vraiment volontairement voulu éviter Orlando à tout prix. Mais on comprendrait si c’était le cas.