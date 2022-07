Chet Holmgren méchamment postérisé en Summer League

La Summer League est une occasion pour les jeunes joueurs fraîchement draftés de mettre en avant leurs talents sous leurs nouvelles couleurs. Mais c’est une scène finalement assez délicate parce qu’à part s’ils dominent complètement les débats, ils s’exposent déjà à leurs premières critiques. Chet Holmgren peut sans doute en témoigner.

Le deuxième choix de la draft a été encensé après des débuts réussis. Il est un peu moins tranchant depuis et voilà que certains remettent déjà en question ses capacités à devenir une star au plus niveau.

Le match de samedi soir, où il affrontait Jabari Smith, le phénomène des Houston Rockets drafté un rang après lui, va donner de la matière à ses partisans et à ses détracteurs. Le jeune pivot a fini avec 12 points à 3 sur 10 aux tirs mais en prenant 8 rebonds et en claquant 4 blocks. En revanche, il n’a rien pu faire pour arrêter Aric Holman.

Aric Holman throws down the hammer over Chet Holmgren 🔨 pic.twitter.com/81E75xq0w3

— NBA TV (@NBATV) July 10, 2022