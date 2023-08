Paul George imagine bien Chet Holmgren remporter le titre de Rookie of the Year, devant Victor Wembanyama.

La course au titre de Rookie of the Year s’annonce palpitante. Victor Wembanyama devra faire face à une concurrence féroce pour assumer son statut de favori des bookmakers. Dans son podcast, « Podcast P », Paul George mise sur Chet Holmgren, un candidat plus que crédible à cette distinction.

« Je pense que la grande question sera : “qui jouera le plus ?” Je vais choisir Chet », a annoncé l’ailier des Clippers. « Je pense qu’il va énormément jouer. [Le Thunder] sera une équipe qui gagne et qui est agréable à regarder jouer. Je pense qu’on va beaucoup parler de lui. Il joue des deux côtés du terrain, il fait des contres. Il est un peu plus avancé, à mon avis, que Wemby. »

Le deuxième choix de la draft 2022, blessé la saison dernière, n’a pas encore joué la moindre minute en NBA. Il dispose cependant d’une longueur d’avance sur son rival aux yeux de Paul George. D’abord, Chet évolue dans une équipe compétitive, avec de solides extérieurs comme Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey. Aussi, son année à Oklahoma City lui a permis d’observer le jeu, d’entrer dans le moule du collectif et de se préparer pour la ligue.

« Wemby va avoir une petite courbe d’apprentissage. Je sais que Chet n’a pas beaucoup joué à cause de sa blessure pendant son année rookie, mais être dans la ligue, voir le jeu de près pendant un an lui donnera une avance. Je pense que Chet Holmgren va être le Rookie de l’année », a insisté George.

Bien sûr, Victor Wembanyama a lui aussi des atouts. Il sera notamment au centre du jeu des Spurs et ses débuts sont tout de même bien plus attendus. Mais c’est tout de même un bon rappel que rien n’est encore acquis pour le phénomène français.

