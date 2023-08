La hype de Victor Wembanyama ne se limite pas aux parquets. L’arrivée du Français en NBA est également un événement pour les collectionneurs en tout genre. Ainsi, une carte signée par le rookie des San Antonio Spurs s’est vendue pour la somme de 67 333 $ lors d’une enchère sur Goldin ce mercredi.

Les enchères ont débuté à 10 000 $ et ont attiré 25 offres, faisant ainsi grimper le prix à un montant record pour une carte de « Wemby ». L’objet de toutes les convoitises : son autographe, suivi de l’inscription « first ever » (la « toute première ») sur une carte unique.

Si le prix peut sembler excessif, il faut comprendre que le business des « memorabilia » est très développé aux États-Unis. Si Victor Wembanyama s’avère être à la hauteur des attentes, cette carte pourrait prendre une immense valeur.

À titre d’exemple, une carte similaire signée par Stephen Curry lors de son année rookie (2009-2010) a été revendue en 2021 pour la somme record de 5,9 millions de dollars. Cette carte est devenue la plus chère jamais vendue pour un joueur NBA, juste devant une carte de LeBron James vendue à 5,8 millions de dollars un an plus tôt. Parfois, il ne faut pas attendre longtemps pour que la valeur de ce genre d’objet explose. Ça a notamment été le cas pour une carte de Luka Doncic, vendue à 5 millions de dollars en 2021, trois ans après sa draft.

