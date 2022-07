Les Bulls récupèrent Andre Drummond pour renforcer leur raquette

L’un des principaux objectifs des Chicago Bulls à la Free Agency était de renforcer leur raquette. C’est désormais chose faite, puisqu’Andre Drummond a accepté de rejoindre l’Illinois. Une signature intrigante.

Double All-Star et quatre fois meilleur rebondeur de la ligue, le pivot a du mal à tenir en place depuis son départ des Pistons. Les Bulls seront sa sixième franchise en seulement trois ans. Il a d’ailleurs joué pour deux équipes différentes chaque saison depuis 2019-2020.

En l’occurrence, Andre Drummond a accepté un contrat de 6,6 millions de dollars sur deux ans à Chicago, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. L’intérieur de bientôt 29 ans espère sans doute y passer un moment pour enfin trouver de la stabilité. Il dispose toutefois d’une player option sur la deuxième année si les choses tournent, une fois de plus, au vinaigre.

Le pivot sort d’une saison à 7,9 points et 9,3 rebonds en 20 minutes par match et à 57% au tir. Il s’est habitué depuis quelque temps à un rôle en sortie de banc qu’il devrait retrouver dans sa nouvelle équipe, derrière Nikola Vucevic. Il devrait notamment soulager son collectif sur l’un de ses plus principales faiblesses : le rebond. Les Bulls avaient le deuxième pire pourcentage de rebonds (46,3%) en playoffs cette année.

Sa spécialité dans ce domaine et son passé de pivot All-NBA rendent ce recrutement intéressant à ce prix. Des questions subsistent toutefois. La compréhension du jeu et la défense de Drummond sont parmi les plus grandes causes de son déclin. Billy Donovan aura sans doute du mal à le changer dans sa 11e année en NBA.

Quoiqu’il en soit, le front office peut désormais se concentrer sur d’autres objectifs. Zach LaVine, agent libre, aurait déjà rencontré Chicago, mais devrait prendre son temps avant de trancher définitivement. Son choix sera déterminant pour l’avenir du projet. Danilo Gallinari est également l’une des cibles du management et l’intérêt serait mutuel. L’arrivée d’un pivot à l’ouverture du marché leur permettra de rediriger leurs efforts vers ces dossiers.

