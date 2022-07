Free Agency NBA 2022 : listing complet des rumeurs, trades et signatures

La Free Agency NBA 2022 a démarré très fort, entre la volonté de partir de Kevin Durant ou les prolongations de Jokic et Booker. On suit tout ça en live !

Durant toute la Free Agency NBA 2022, nous mettrons à jour quotidiennement. Vous pourrez y voir toutes les rumeurs, les trades et les signatures de cette intersaison qui s'annonce totalement dingue. Les plus gros mouvements et les bruits de couloir les plus importants de cette NBA Free Agency contiendront un lien renvoyant vers la news complète.

Pour rappel, les accords ne sont que verbaux jusqu'à la fin du moratoire, date à partir de laquelle ils pourront être signés.

En parallèle, vous pourrez trouver notre guide complet de la Free Agency équipe par équipe ici.

Vendredi 1er juillet - Free Agency NBA jour 1

Avant le début de la Free Agency

Zach LaVine et les Bulls ont prévu de se rencontrer à l'ouverture de la Free Agency, mais il ne devrait pas prendre de décision immédiate.

Les Lakers prêts à trader pour Kyrie Irving et Kevin Durant ? Brian Windhorst assure que si les deux Nets devaient être tradés ensemble, les Lakers pourraient être une destination potentielle.

Les San Antonio Spurs annulent la qualfiying offer de Lonnie Walker, qui devient unrestricted free agent.

Accord verbal : Jalen Brunson devrait signer un contrat de 4 ans et 100 millions de dollars avec les New York Knicks.

Libéré par les Spurs, Danilo Gallinari sera free agent. Il intéresserait les Bulls, le Heat et les Celtics.

Selon Jake Fisher, les Brooklyn Nets pourraient vouloir Devin Booker ou Bam Adebayo pour envoyer Kevin Durant aux Suns ou à Miami, ses deux destinations favorites.

Juancho Hernangomez libéré par le Utah Jazz

A la suite de l'annonce de la volonté de départ de Kevin Durant, l'insider Adrian Wojnarowski, estime qu'il est probable que Kyrie Irving ne rejouera plus sous le maillot des Nets lui non plus.

Enorme bombe : Kevin Durant demande son départ des Brooklyn Nets. Ses destinations privilégiées seraient le Heat et les Suns.

5 équipes intéressées par PJ Tucker : Sixers, Hawks, Wolves, Bulls et Nets, selon The Athletic.

: Sixers, Hawks, Wolves, Bulls et Nets, selon The Athletic . Les Sixers font savoir que Tobias Harris est disponible.

