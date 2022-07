Les Wolves misent tout sur Rudy Gobert, ont-ils raison ?

L'actu des derniers jours, c'est bien sûr le trade de Rudy Gobert aux Minnesota Timberwolves. On en parle en long et en large, avec les implications pour Rudy, les Wolves et le Jazz dans l'épisode de cette semaine du podcast Reverse/BasketSession, avec Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou.

